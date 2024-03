Jugend Rehlinger fordert Jugendliche zur Wahl für Europa auf

Montag ist EU-Projekttag an Schulen, an dem Politiker bundesweit Schulen besuchen, um Jugendliche für Europapolitik zu sensibilisieren. In diesem Jahr kommt dem Tag eine besondere Bedeutung zu: Mit der Absenkung des Wahlalters für die Europawahl sind rund 1,4 Millionen Jugendliche ab 16 Jahren in Deutschland neu wahlberechtigt. Rehlinger wird am Montag in Wadern mit Schülern diskutieren.