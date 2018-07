später lesen Rehlinger: Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Die saarländische Wirtschafts- und Arbeitsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat die auf Bundesebene geplante Einrichtung einer Kommission zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse angemahnt. „Wir haben schon viel Zeit verloren, aber leider sieht der Bundesinnenminister in diesem Bereich nicht seinen Tätigkeitsschwerpunkt“, sagte sie am Montag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken. dpa