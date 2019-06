Rehlinger: Miteinander in der SPD muss gestärkt werden

Anke Rehlinger, Vorsitzende der Saar-SPD und saarländische Vize-Ministerpräsidentin, lächelt in die Kamera. Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Saarbrücken Die Vorsitzende der Saar-SPD, Anke Rehlinger, hat die Sozialdemokraten zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. Die vergangenen Tage und Wochen hätten gezeigt, „dass das Miteinander in der Partei wieder gestärkt werden muss“, erklärte die saarländische Vize-Ministerpräsidentin am Sonntag in Saarbrücken angesichts des angekündigten Rücktritts der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die Lage der SPD ist mit Personalwechsel aber noch nicht besser geworden“, betonte sie.

Die Partei müsse verlässlich und glaubwürdig für die Themen stehen, die im Alltag der Menschen wichtig seien. Nahles habe in höchst schwieriger Lage Verantwortung für die Partei übernommen. „Ihr Rücktritt verdient Respekt.“