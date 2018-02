später lesen Rehlinger: Mitgliederentscheid ist kein Selbstläufer FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Die Vize-Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD), will die enge Zusammenarbeit mit der CDU auch mit dem Nachfolger von Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fortsetzen. „In der Tat gab es eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren der großen Koalition. Ich gehe davon aus, dass sich auch in einer neuen Konstellation die Statik der Koalition im Saarland nicht verändert“, sagte die designierte SPD-Landeschefin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir stehen weiter als solider Anker für vernünftige Regierungsarbeit in diesem Land und wollen das auch fortsetzen.“ dpa