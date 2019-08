Rehlinger rechnet mit weiteren Kandidaten für SPD-Vorsitz

Saarbrücken Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger geht davon aus, dass sich bis zum 1. September noch weitere Kandidaten um den SPD-Parteivorsitz bewerben werden. „Es gibt doch schon vielversprechende Bewerbungen, und ich bin sicher, dass noch einige dazu kommen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Sie rechne mit neuem Schwung für die SPD. „Das Auswahlverfahren gibt uns die Chance einer Mobilisierung“, sagte Rehlinger, die im Saarland Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin einer CDU/SPD-Koalition ist. Von den geplanten Regionalkonferenzen - die erste sei am 4. September in Saarbrücken - verspreche sie sich inhaltliche Impulse. Die Bewerber seien „gut beraten, dabei die Brot-und-Butter-Themen der Partei in den Vordergrund zu stellen, nah am Alltag der Menschen und in einer klaren Sprache“.