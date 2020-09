Rehlinger: Scheuer muss nun mit Grünen über StVO reden

Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Streit um die Straßenverkehrsordnung zu Gesprächen mit den Grünen aufgefordert.

Die saarländische Verkehrsministerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der ideologische Grabenkampf zwischen Herrn Scheuer und den Grünen in der StVO-Posse nervt - nicht nur mich, sondern vor allem Hunderttausende Auto- und Radfahrer. Die Taktiererei der Grünen hat dafür gesorgt, dass es auch weiterhin keine härteren Strafen für Raser und keinen besseren Schutz für Radfahrer gibt.“

Scheuer müsse nun auf höchster Ebene mit den Grünen reden und die Grünen müssten sich jetzt auf die konkrete Arbeit an einer Lösung einlassen. „Wie schon in den letzten Wochen stehen auch jetzt alle Türen für einen Kompromiss offen“, so Rehlinger.