Landtag : Rehlinger will Zusammenarbeit mit Frankreich konkretisieren

Saarbrücken Eine Vertiefung und Konkretisierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) gefordert. „Wer unser Saarland liebt, der liebt auch Frankreich.

Das Saarland als „das französischste aller Bundesländer“ werde in den kommenden zwei Jahren ein europapolitisches Leitbild entwickeln, in dem die Großregion ein wesentlicher Teil sei. Dafür werde man Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zusammenbringen. Am Ende sollten konkrete Maßnahmen und Ziele stehen, die auch im Alltag spürbar seien. „Nicht alles, was in Berlin und Paris entschieden wird, muss der Weisheit letzter Schluss sein. Der Praxistest findet nicht in den Hauptstädten statt, sondern in den Regionen“, sagte Rehlinger.