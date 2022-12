Kriminalität : Bundesweite Reichsbürger-Razzia: In diesen Orten in Rheinland-Pfalz gab es Durchsuchungen

Wie hier in Frankfurt wurden am Mittwoch bundesweit Wohnungen der sogenannten Reichsbürgerszene durchsucht. Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Die Reichsbürgerszene steht in Deutschland im Visier des Verfassungsschutzes. Am Mittwochmorgen sind Tausende Polizisten ausgerückt, um Verdächtige festzunehmen. Auch in Rheinland-Pfalz gab es Aktionen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Rund 3000 Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde. Sie wirft den Beschuldigten vor, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben. In Rheinland-Pfalz wurden Wohnungen in Mainz. Kaiserslautern, Neustadt und im Kreis Mainz-Bingen durchsucht, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft unserer Redaktion. Festnahmen gab es hier keine.

22 der bundesweit Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte, so die Bundesanwaltschaft.

Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Oft stehen sie im Konflikt mit Behörden. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu.

Wie viele Reichsbürger gibt es in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz rechnet ihnen der Verfassungsschutz rund 850 Personen zu, darunter rund 100 gewaltorientierte und 250 organisationsgebundene Personen. Diesem Spektrum wird auch die im Eifelort Königsfeld beheimatete Gruppierungen „Freistaat Preußen“ zugerechnet, deren Mitglieder allerdings weitgehend inaktiv seien, wie es im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt.

Während Reichsbürger früher in der Öffentlichkeit in größerer Zahl kaum in Erscheinung traten, beteiligten sie sich nach Beobachtungen der Verfassungsschützer im vergangenen Jahr zunehmend an öffentlichen Protesten, die sich gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richteten. Aus der Corona-Protestszene und Aktivisten der Reichsbürgerbewegung rekrutiere sich auch ein Teil der „Vereinten Patrioten“, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen und der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach größere Bekanntheit erlangt haben.