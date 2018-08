später lesen Reif für die Kinoinsel: Filmfestival in Ludwigshafen beginnt FOTO: Markus Prosswitz FOTO: Markus Prosswitz Teilen

Mit der Komödie „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“ von Kerstin Polte startet an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) das 14. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. „Eröffnet wird das Festival mit einer Galavorführung in zwei Kinozelten vor 2500 Gästen auch aus Politik, Wirtschaft und Kultur“, sagte Direktor Michael Kötz in der pfälzischen Stadt. dpa