Aus für Reifenproduktion Es steht fest: Michelin-Werk in Trier schließt

Als „Kahlschlag höchster Güte“ bezeichnet die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE) das, was der Reifenhersteller Michelin mit seinen deutschen Standorten vorhat: Bis Ende 2025 will das Unternehmen insgesamt rund 1500 Stellen streichen und seine Produktionen an den Standorten Karlsruhe und Trier sowie in der LKW-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung in Homburg schrittweise einstellen.