Reihentests an Schulen in Rheinland-Pfalz: Kein Corona-Fall

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Tests an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz haben wie schon vor den Sommerferien auch danach keinen positiven Befund ergeben. Bei insgesamt 923 stichprobenartigen Tests an 25 Schulen seien keine Hinweise auf eine Infektion entdeckt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Das Landesuntersuchungsamt analysierte insgesamt 655 Proben von Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 12 sowie 268 Proben von Lehrkräften und anderen Beschäftigten. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) nannte die Ergebnisse „erfreulich“.