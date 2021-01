Reine Online-Ausgabe des Max-Ophüls-Filmfestivals startet

Saarbrücken In der Corona-Pandemie ist vieles anders - auch das renommierte Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. Es startet an diesem Sonntag (19.30 Uhr) als reines Online-Festival. Los geht es bei der insgesamt 42. Ausgabe mit der Verleihung des Ehrenpreises an Regisseur, Fotograf und Produzent Wim Wenders für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film.

Anschließend wird der von ihm produzierte Dokumentarfilm „A black Jesus“ von Luca Lucchesi gezeigt, der sich um die Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in einem sizilianischen Dorf dreht.