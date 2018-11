später lesen Reisender am falschen Ort wundert sich über Taxikosten FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Ein Zugreisender ist von ihm unbemerkt an einer falschen Haltestelle ausgestiegen und hat sich enorm über die hohen Kosten der anschließenden Taxifahrt gewundert. Der 73-Jährige sei davon ausgegangen, in Mannheim aus dem Zug gestiegen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa