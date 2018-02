später lesen Reiss-Engelhorn-Museen zeigen Schlachten auf Porzellan FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Kostbares Porzellan aus dem 18. Jahrhundert mit einer ungewöhnlichen Verzierung präsentieren von diesem Sonntag an die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) in Mannheim. Auf einem 43-teiligen Service der Frankenthaler Manufaktur sind dramatische Schlachten sowie Reiterkämpfe vor historischer Kulisse und rastende Soldaten zu sehen. „Dass ein Service dieser Größe komplett und unbeschadet die Jahrhunderte überdauert hat, ist eine absolute Seltenheit“, sagte Projektleiterin Irmgard Siede am Mittwoch. Die Ausstellung „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ ist bis zum 2. Dezember zu sehen. dpa