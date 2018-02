später lesen Reizgas bei Fastnachtsfeier versprüht: 22 Verletzte FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein Unbekannter hat bei einer Fastnachtsfeier in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) Reizgas versprüht. 22 Menschen seien dabei am Sonntagabend verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zehn von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Veranstalter ließ daraufhin mit Unterstützung der Feuerwehr die Stadthalle räumen - auch um eine Massenpanik zu verhindern, wie die Einsatzkräfte berichteten. Um die Verletzten zu versorgen, wurde der Marktplatz in der Nähe geräumt. Dabei seien die Einsatzkräfte mehrfach angefeindet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. dpa