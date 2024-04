Deutliches Plus So viel haben Rentner ab Juli zusätzlich im Geldbeutel

In den kommenden Jahren sollen die Renten zwar weiter steigen, aber nicht mehr in dem Umfang wie in diesem Jahr. Im aktuellen Rentenversicherungsbericht wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr bis 2037 genannt. Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung liegt in diesem Jahr bei 18,6 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je die Hälfte.