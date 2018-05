später lesen Rentner gerät in Leitplanken: schwer verletzt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Ein 82-Jähriger hat auf der B42 bei Bendorf die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mehrmals gegen Leitplanken geschleudert. Er wurde dabei am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner sei von der Straße abgekommen und abwechselnd in die linke, die rechte und wieder in die linke Leitplanke gekracht. Schließlich sei der Wagen zum Stehen gekommen. Der Fahrer war laut Polizei ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B42 war für eine Stunde voll gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden. dpa