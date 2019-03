später lesen Reparaturarbeiten an Windrad bei Gimbweiler dauern an Teilen

Mehr als gut drei Wochen nach der Beschädigung eines Windrads bei Gimbweiler im Kreis Birkenfeld dauern die Reparaturarbeiten an. Es habe sich herausgestellt, dass alle drei Rotorblätter beschädigt worden seien: „Die Anlage bekommt jetzt einen komplett neuen Blattsatz“, sagte der Sprecher der Herstellerfirma Enercon am Dienstag auf Anfrage in Aurich. dpa