Mit Eimern voller Wasser haben Besucher eines Restaurants in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) den Brand in einem Haus gelöscht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses niemand verletzt. dpa