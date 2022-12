Restaurants auf internationaler Rangliste : „La Liste“ 2023: Waldhotel Sonnora und Christian Baus Restaurant landen unter den Top zehn der Welt

In der neuesten Ausgabe der internationalen Restaurantrangliste „La Liste“ sind auch Restaurants aus der Region Trier und Saarland vertreten.

Das Waldhotel Sonnora aus Dreis (Landkreis Vulkaneifel) hat es unter die bestplatzierten Restaurants des internationalen Rankings „La Liste“ 2023 geschafft. Ebenso ist das saarländische Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig mit der gleichen Punktzahl von 98.5 vertreten.

Den Spitzenplatz des Rankings „La Liste“ 2023 mit jeweils 99,5 Punkten teilen sich das Frantzén in Stockholm (Schweden), das Guy Savoy in Paris (Frankreich) und das Le Bernardin in New York (USA).

Mehrere Restaurants aus dem Saarland dabei

Christian Baus Drei-Sterne-Restaurant machte im Vergleich zum Vorjahr in der internationalen Rangliste einen großen Sprung: Von Rang 21 geht es für das Victor's Fine Dining by Christian Bau auf Rang zehn (98,5 Punkte), punktgleich mit acht weiteren Restaurants. Zusammen mit der Schwarzwaldstube in Baiersbronn und dem Sonnora in Dreis ist das Victor's Fine Dining in „La Liste“ das bestplatzierte Restaurant aus Deutschland.