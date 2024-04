Hauptverlierer der gestiegenen Kosten Krisenbranche Gastronomie: So ist die Lage in der Region Trier

Trier · Rund 48.000 Gastrobetriebe haben in den vergangenen drei Jahren bundesweit geschlossen. Restaurants und Kneipen gelten als „Hauptverlierer“ der jüngsten Krisen. So sieht die Lage in der Region Trier aus.

04.04.2024 , 06:21 Uhr

Geschlossene Gastro-Betriebe: In den vergangenen drei Jahren haben 48.000 Unternehmen geschlossen, die Mehrzahl davon ohne Insolvenz, aber durchaus aus finanziellen Gründen. Foto: dpa Foto: dpa/Kira Hofmann