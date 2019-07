Restaurierung des Drusussteins geht weiter: Schäden verfüllt

Der Drususstein auf der Zitadelle in Mainz ist in ein Sicherheitsnetz verpackt. Foto: Ira Schaible.

Mainz Experten halten den mehr als 2000 Jahre alten Drususstein aus der Römerzeit für das älteste Steindenkmal in Deutschland. Seit dem Frühjahr 2018 wird das verwitterte, rund 20 Meter hohe archäologische Monument an der Zitadelle in Mainz restauriert.

Die Verfüllung der bei Erdarbeiten im September entdeckten Schäden soll bald abgeschlossen sein, wie Architekt Franz Kurz am Mittwoch in Mainz sagte. Anschließend gehen die Erdarbeiten weiter. Ob das Spezialgerüst für die Sanierung des Mantels des Denkmals noch in diesem Jahr aufgestellt werden kann, sei noch offen.

„Der Drususstein ist von so großer Bedeutung, dass wir die allergrößte Sorgfalt walten lassen“, sagte Baudezernentin Marianne Grosse (SPD). „Wir können uns die Zeit nehmen, die wir für das historisch bedeutende Bauwerk brauchen.“ Die Finanzierung der Arbeiten sei gesichert, rund 1,38 Millionen Euro seien eingeplant. Ob es vor dem Drususstein noch ein tiefer gelegtes Fenster mit Blick auf den eigentlichen Sockel geben wird, müsse der Stadtrat im Herbst entscheiden. Dieser Grund liegt nach Einschätzung der Fachleute etwa 4,50 Meter tiefer.

Die Römer errichteten den Drususstein vermutlich wenige Jahr vor Christus zu Ehren von Nero Claudius Drusus (38 v.Chr.-9 v. Chr.). Der Feldherr und Politiker war der Stiefsohn von Kaiser Augustus und ist in Rom begraben.