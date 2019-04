später lesen „Retten macht Schule“: Schüler sollen Reanimieren lernen Teilen

Rheinland-pfälzische Schüler sollen im Rahmen des Projekts „Retten macht Schule“ künftig in Reanimation ausgebildet werden. „Mit den Schulungen wollen wir Ängste abbauen, Kompetenzen schaffen und erreichen, dass bereits Schülerinnen und Schüler die drei lebensrettenden Schritte „prüfen, rufen, drücken“ lernen“, sagte die Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag in Neustadt an der Weinstraße. dpa