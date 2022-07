Regierung : Retter-App soll Versorgung bei Notfällen im Land verbessern

Saarbrücken Weniger Brandeinsätze, dafür mehr Hilfeleistungen und Katastrophenschutz kommen auf die Feuerwehren im Saarland zu. Das prophezeit Saarlands Innenminister. Die Wehren zeigen sich derweil gut aufgestellt - auch dank eines wachsenden Frauenanteils.

Im Saarland soll künftig bei Notfällen die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Hilfe digitaler Technik verbessert werden. Wie Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag informierte, wird eine sogenannte „KATRetter-App“ entwickelt. Ersthelfer, die über eine gewisse Ausbildung verfügten, würden dann über diese App benachrichtigt, wenn es in ihrer Nähe einen medizinischen Notfall gebe.

Jost kündigte zudem an, dass in den nächsten beiden Jahren zusätzlich in die Ausstattung mit Warnsirenen investiert werden soll. Um eine 90-prozentige Abdeckung zu erreichen, seien für die beiden kommenden Haushalte jeweils 500 000 Euro angemeldet worden. Bislang seien 1,8 Millionen aus Mitteln des Bundes und der Kommunen investiert worden, „bis Ende 2024 soll das Programm abgearbeitet sein“.