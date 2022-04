Bernkastel-Wittlich : Rettungsgasse bei Unfall auf A1 genutzt: Mehrere Anzeigen

Wittlich Nach einem Auffahrunfall mit fünf Verletzten auf der Autobahn 1 am Kreuz Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) haben laut Polizei mehrere Autofahrer die Rettungsgasse genutzt. Wiederholt seien Fahrer am Donnerstag durch die Gasse für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gefahren oder hätten dort gewendet, um nicht im Stau warten zu müssen, teilte die Polizei am Abend in Schweich mit.

„Hierdurch kann es zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen.“ Es seien mehrere Anzeigen geschrieben worden.

Bei dem Unfall war laut Polizei das Auto einer 40 Jahre alten Frau gegen einen vorausfahrenden Wagen geprallt. Ihr Fahrzeug überschlug sich demnach und blieb auf dem Dach liegen. Fünf Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer. Die Autobahn in Richtung Koblenz war etwa eine Stunde voll gesperrt.

