Rettungshubschrauber häufiger im Einsatz

Die Zahl der Einsätze des Rettungshubschraubers der ADAC Luftrettung im Saarland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es seien rund 1400 Flüge gezählt worden, dies entspreche gegenüber dem Jahr 2016 einem Plus von neun Prozent, teilte der ADAC in Saarbrücken am Donnerstag mit. Fast bei jedem zweiten Einsatz waren internistische Notfälle wie Herz- und Kreislauferkrankungen die Ursache. In je zwölf Prozent der Fälle wurden die Lebensretter zu neurologischen Notfällen, zum Beispiel Schlaganfällen, sowie zu Freizeitunfällen gerufen. Bei zehn Prozent war ein Verkehrsunfall die Ursache. dpa