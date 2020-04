Rettungshubschrauber soll in Corona-Krise helfen

Mainz/Ludwigshafen Zur Bewältigung der Corona-Krise ist in Rheinland-Pfalz ein zusätzlicher Hubschrauber im Einsatz - zunächst bis Ende September. „Die temporäre Erweiterung am Standort Ludwigshafen sichert bundeslandübergreifend die Versorgung der Bevölkerung bei medizinisch notwendigen Notfall- und Verlegungsflügen und ist damit eine wichtige Ergänzung in Zeiten der Corona-Krise“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz.



Es ist neben „Christoph 5“ der zweite Rettungshubschrauber in Ludwigshafen. Die ADAC-Luftrettung setzt zudem noch Hubschrauber ein in Koblenz („Christoph 23“), Wittlich („Christoph 10“) und Eßweiler („Christoph 66“). Rund um Trier wird der am Flughafen Luxembourg-Findel stationierte Rettungshubschrauber „Air Rescue 3“ eingesetzt.