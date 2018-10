später lesen Rettungskräfte finden schwer verletzten Mann Teilen

Sanitäter haben in Ludwigshafen einen stark im Gesicht blutenden Mann am Boden gefunden. Die Rettungskräfte seien zufällig am späten Montag in der Nähe gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. dpa