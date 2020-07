Rettungskräfte wegen zwei Rheinschwimmern im Einsatz

Das Logo der DLRG ist auf dem Rücken eines Helfers zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Nierstein Zwei Schwimmer im Rhein haben einen Rettungskräfteeinsatz ausgelöst. Zeugen hatten Alarm geschlagen, weil sie am Sonntagabend nahe Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) zwei Personen in der Fahrrinne im Fluss gesehen hatten, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte.

Es folgte eine Suche mit Feuerwehren, Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserschutzpolizei. Auch ein Polizeihubschrauber war mit dabei.