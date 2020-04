Rettungswagen stößt mit Auto zusammen: Vier Verletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto sind am Mittwoch in Kaiserslautern vier Menschen verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Rettungswagen am Nachmittag mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stadtauswärts unterwegs gewesen zu einem Einsatz, wie die Polizei mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als er eine Ampelkreuzung passieren wollte, habe ein von rechts kommender Autofahrer den Vorrang des Einsatzfahrzeugs missachtet und sei ebenfalls in den Kreuzungsbereich hineingefahren. Der Fahrer des Rettungswagens habe zwar noch versucht, auszuweichen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.