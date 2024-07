Prozess Revision in Beihilfe-Prozess um Brandanschlag eingelegt

Nach dem Freispruch in dem Beihilfe-Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis vor 33 Jahren hat der Generalbundesanwalt Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz eingelegt. Das teilte eine Sprecherin in Karlsruhe auf Anfrage mit, zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.