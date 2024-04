Frankenthal Revision und Haftbeschwerde gegen Urteil eingelegt

Der Mann soll unter anderem als 17-Jähriger im März 2020 ein 17-jähriges Mädchen am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und erwürgt haben. In einer nicht öffentlichen erneuten Hauptverhandlung nach einer teilweisen Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils befand das Gericht den Angeklagten vor einer Woche des Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung mit Todesfolge und wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen für schuldig.