Festival : Revolution und Prophezeiung: Theatertage in Rheinland-Pfalz

Revolution und Prophezeiung: Theatertage in Rheinland-Pfalz

«Der Krieg soll verflucht sein» steht auf einem Banner am Staatstheater Mainz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Mainz Eine Woche lang präsentieren die vier großen Theater in Mainz, Kaiserslautern, Trier und Koblenz aktuelle Arbeiten. In ihrer Begegnung erwarten die Intendanten fruchtbare Impulse für Schauspiel, Oper und Tanz.

Mit der Verleihung eines Dramatikpreises beginnen an diesem Samstag die zum zweiten Mal stattfindenden Theatertage Rheinland-Pfalz. Im Zentrum des Festivals bis 19. März stehen vor allem Inszenierungen neuer Werke.

Mit dem Festival können die vier Mehrsparten-Theater in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz zeigen, „auf welch erstklassigem künstlerischen Niveau sie arbeiten“, sagt Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Künstlerinnen und Künstler könnten sich mit dem Publikum darüber austauschen, was gutes Theater in unserer Zeit ausmache.