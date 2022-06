Ministerpräsident : Rhein: „Freiheit in Sicherheit“ ist wichtigste Aufgabe

Boris Rhein (M, CDU) spricht als neuer Ministerpräsident von Hessen im Landtag. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden Hessens neuer Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will die Sicherheitspolitik in das Zentrum seiner Arbeit stellen. „Den Bürgerinnen und Bürgern Freiheit in Sicherheit zu gewähren, ..., das ist die wichtigste Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaates“, sagte er in seiner ersten Regierungserklärung am Dienstag im Landtag in Wiesbaden.

„Die Agenda der hessischen Landesregierung wird ein Bündel sein an Maßnahmen der Sicherheit und der Zuversicht.“

Sicherheit umfasse alle Aspekte der Existenz einer Gesellschaft, sagte Rhein. Er nannte neben der inneren und äußeren Sicherheit unter anderem wirtschaftliche und soziale Sicherheit sowie die Bewahrung der Schöpfung und eine sichere Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Der neue Regierungschef war vor einer Woche im Landtag zum Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) gewählt worden.

© dpa-infocom, dpa:220607-99-575033/2

(dpa)