Rhein-Hochwasser steigt weiter an

Mainz Bei Tauwetter und anhaltenden Regenfällen ist das Rhein-Hochwasser am Samstag weiter gestiegen. Der Pegel in Speyer erreichte am Vormittag einen Stand von 6,06 Metern - für Sonntag erwartet das Hochwassermeldezentrum in Mainz einen Höchststand von 7,75 Metern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In Koblenz wurden am Samstag 4,99 Meter registriert. Am Pegel Mainz werde die Meldehöhe von 5,50 Metern voraussichtlich am Sonntagmorgen überschritten, teilte das Meldezentrum mit. Dort wird der höchste Wasserstand in der Nacht zum Dienstag mit bis zu 6,40 Metern erwartet; am Samstag waren es 4,48 Meter.

Das Hochwasser behindert die Schifffahrt auf dem Rhein. Bei Wörth - gegenüber von Karlsruhe - wurde der Schiffsverkehr eingestellt, nachdem der Pegel Maxau in der Nacht zum Samstag die Marke von 7,50 Metern überschritten hatte. Am Samstagvormittag waren es 8,21 Meter.