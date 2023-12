Hochwasser Rhein-Höchststände teils schon erreicht

Infolge von Regen und Tauwetter haben die Wasserstände am Rhein teils bereits den Höchststand erreicht - anderorts steigen sie noch. Am Pegel Maxau am Oberrhein sei der Höchststand von 8,41 Metern bereits am Donnerstag erreicht worden, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Damit liege der Pegelstand zwischen einem statisch alle fünf bis zehn Jahre vorkommenden Hochwassers. In Mannheim werde der Höchststand (7,40 Meter) voraussichtlich am Freitagnachmittag erreicht.