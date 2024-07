Tourismus „Rhein in Flammen“ mit Feuerwerken bei Bingen und Rüdesheim

Das Spektakel am und auf dem Rhein war 1977 erstmals organisiert worden. Anders als in früheren Jahren sehen die Veranstalter in diesem bisher regenreichen Sommer kein Risiko mit Niedrigwasser und Waldbränden. Rüdesheim liegt am hessischen und Bingen gegenüber am rheinland-pfälzischen Flussufer.