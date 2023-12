Hochwasser Rhein-Pegelstände steigen an: Einschränkungen in Schifffahrt

In verschiedenen Teilen des Landes treffen Kommunen Sicherheitsvorkehrungen. So hat die Feuerwehr Koblenz am Sonntag in einigen Bereichen mit dem Aufbau einer Hochwasserschutzwand begonnen. Zudem begann die Stadt den Aufbau von Dammbalken in einer bestehenden Schutzwand und schloss am Montag Hochwasserschutztore, wie die Stadt Koblenz mitteilte. An bestimmten Parkplätzen in Flussnähe gilt ein Halteverbot.