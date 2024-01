Hochwasser Rhein-Pegelstände steigen: Landesweit Entspannung erwartet

Mainz · In Rheinland-Pfalz werden am Mittelrhein zwischen Mainz und Koblenz weiter steigende Pegelstände erwartet. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt in Mainz am Freitag mit.

05.01.2024 , 15:05 Uhr

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Demnach soll am Pegel Kaub am Samstag der Höchststand etwas unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers zwischen 510 und 530 Zentimeter erreicht werden. Am Pegel Koblenz bildete sich bereits am Freitag ein Höchststand im Bereich um 660 Zentimeter. Danach sollen die Wasserstände bis mindestens in die kommende Woche hinein fallen. Für die kommenden Tage wird der Behörde zufolge landesweit eine Entspannung der Hochwassergefährdung erwartet. So fallen an Nahe, Glan, Sieg und Lahn die Wasserstände bereits. An der Mosel wurden die Höchststände etwas über dem zweijährlichen Hochwasser erreicht. Nach einigen regenreichen Tagen soll es zumindest etwas trockener werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für Rheinland-Pfalz und Saarland am frühen Freitagmorgen auf. Am Samstag regne es in beiden Ländern gebietsweise leicht; besonders am Abend schneie es ab den mittleren Lagen auch. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 2 bis 7 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig. Am Sonntag gebe es örtlich ein wenig Schnee, der Nachmittag sei jedoch überwiegend trocken, hieß es. © dpa-infocom, dpa:240105-99-503673/2

(dpa)