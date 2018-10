später lesen Rhein-Pegelstände steuern auf historisches Tief zu FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Wegen der weiterhin anhaltenden Trockenheit steuern die Pegelstände des Rheins auf ein historisches Tief zu. In Kaub nahe dem Loreley-Felsen sank der Stand am Dienstag auf 42 Zentimeter, wie die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz mitteilte. dpa