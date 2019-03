später lesen Rhein-Pfalz-Kreis Vorreiter bei Breitbandausbau Teilen

Der Rhein-Pfalz-Kreis wird als erster rheinland-pfälzischer Landkreis mit schnellem Internet im Gigabit-Bereich versorgt. Innenminister Roger Lewentz (SPD) ließ dem Kreis dafür einen Förderbescheid in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro zukommen, wie das Ministerium am Montag in Mainz mitteilte. dpa