Rheinbrücke bei Mainz wieder frei - Lernerfahrung für Städte

Mainz/Wiesbaden Knapp vier Wochen lang war die Theodor-Heuss-Brücke für private Pkw gesperrt. Nun wurde die Straße wieder freigegeben. Mainz und Wiesbaden verbuchen die Zeit als wichtige Erfahrung für die weitere Verkehrsplanung.

Die Autos rollen wieder über die Theodor-Heuss-Brücke: Nach knapp vierwöchiger Sperre wurde die zentrale Straßenverbindung über den Rhein am Mittwoch wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Die Verkehrsdezernenten Katrin Eder aus Mainz und Andreas Kowol aus Wiesbaden (beide Grüne) entfernten auf der hessischen Seite gemeinsam die letzte Barke der Absperrung - vier Tage früher als zunächst angekündigt.

Der Wiesbadener Verkehrsdezernent Kowol zeigte sich anschließend zufrieden, dass bei den Sanierungsarbeiten keine weiteren Schäden zutage getreten seien. „Das ist ein guter Tag für die beiden Städte“, sagte Eder. Beide Verkehrsdezernenten sprachen von einer wertvollen Lernerfahrung. Zahlreiche Menschen hätten festgestellt, dass man auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut zum Bahnhof nach Kastel kommen könne und „dass die Alternativen eben auch gute Verkehrsmittel sind“. Auch für das eigens angebotene „Brückenticket“ der Stadtbusse habe es durchaus eine gewisse Nachfrage gegeben. „Wir konnten sehen, wie sich Verkehre verlagern“, sagte Kobol. „Das ist natürlich wichtig für die weitere Verkehrsplanung in beiden Städten.“

Während Autofahrer in den vergangenen Wochen über Verzögerungen auf den Ausweichrouten über die Autobahnbrücken bei Mainz-Weisenau und Wiesbaden-Schierstein klagten, wiesen Umweltaktivisten auf die positiven Folgen wie weniger Lärm und Abgase hin. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) verteilte auf der Brücke Äpfel und Kreppel an radelnde Pendler. Als erstes Auto nach der Aufhebung der Sperrung fuhr am Mittwoch ein Wiesbadener Lieferwagen auf die linke Rheinseite, gefolgt von einem Mainzer Pkw.