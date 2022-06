Musik : Rheingau Musik Festival beginnt am 25. Juni

Oestrich-Winkel Eine der größten Konzertreihen Deutschlands, das Rheingau Musik Festival, meldet eineinhalb Wochen vor dem Auftakt einen Vorverkauf von gut 86 Prozent der Eintrittskarten. Damit stoße das Festival in seiner 35. Saison wieder auf „großen Zuspruch“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Insgesamt 131 171 Karten gebe es für die 134 Konzerte an 25 Spielorten, wie etwa in Klöstern, Schlössern, Kirchen und Weingütern im hessischen Rheingau und in benachbarten Regionen einschließlich Rheinland-Pfalz. Nach den Corona-Einschränkungen 2021 bringe der diesjährige Festivalsommer vom 25. Juni bis 3. September „seinem Publikum die Musik in voller Strahlkraft und in gewohnt stimmungsvoller Art und Weise zurück“.