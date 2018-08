später lesen Rheingau Musik Festival zieht positive Bilanz Teilen

Das Rheingau Musik Festival hat vor seinem Abschlusskonzert an diesem Samstag (1. September) im Kloster Eberbach bei Eltville eine positive Bilanz gezogen. In seiner 31. Saison besuchten 112 500 Zuhörer die 149 Veranstaltungen an 40 Orten, wie die Festivalleitung am Freitag in Oestrich-Winkel mitteilte. dpa