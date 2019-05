Rheingoldhalle: Brand vermutlich von Bauarbeiten verursacht

Feuerwehrleute löschen ein Feuer, das in der Rheingoldhalle ausgebrochen war. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Der Brand in der Mainzer Rheingoldhalle ist wahrscheinlich von Bauarbeiten verursacht worden. Fünf Tage nach dem Feuer am Donnerstagmorgen schloss die Kriminalpolizei ihre Untersuchung der Brandstelle ab und teilte am Dienstagabend mit, dass die Stelle für den Ausbruch in einer Mauerfuge lokalisiert worden sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Brandursache lasse sich „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Bauarbeiten im Kongresssaal“ zurückführen, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit.

In weiteren Ermittlungen müsse nun festgestellt werden, wer für das Geschehen verantwortlich gewesen sei und wie sich der genaue zeitliche Ablauf darstelle, erklärte die Polizei. Abzuwarten seien jetzt die schriftlichen Gutachten der beauftragten Sachverständigen.

Die 1968 eröffnete Halle nahe der Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein wird seit Ende vergangenen Jahres saniert. Der Brand konnte erst sechs Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden. Beißender Brandgeruch zog am Donnerstagmorgen über die Mainzer Innenstadt. „Das tut weh“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Einsatzort. „Das ist ein Stück von Mainz, das brennt.“

Zur Höhe des Schadens kann die Stadt bislang keine Angaben machen. „Wir können heute noch nicht alle Folgen absehen“, sagte Ebling. Gutachter sollen in den kommenden Wochen die von den Flammen beschädigten Gebäudeteile untersuchen. Diese Prüfungen würden voraussichtlich noch mindestens bis Mitte Juni dauern, sagte Bürgermeister Günter Beck (Grüne).