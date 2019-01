später lesen Rheinische evangelische Jugend möchte mehr mitreden Teilen

Die Jugend möchte in der rheinischen evangelischen Kirche mehr mitreden. Es sollten verbindliche Formen der Teilhabe in Gemeinden und Gremien geschaffen werden, erklärten Teilnehmer zum Abschluss der ersten Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland am Sonntag in Bad Neuenahr. dpa