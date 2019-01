später lesen Rheinische Kirche will bei Schiff für Flüchtlinge mitmachen Teilen

Die Evangelische Kirche im Rheinland will sich an einem neuen Schiff zur Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer beteiligen. Die Kirchenleitung solle die Finanzierung prüfen, beschloss die Synode der zweitgrößten evangelischen Landeskirche am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. dpa