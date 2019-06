„Rheinische Post“: Saar-SPD will vorgezogenen SPD-Parteitag

Düsseldorf Die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger dringt nach einem Medienbericht auf einen vorgezogenen SPD-Parteitag Ende September oder Anfang Oktober. Das sehe ihr Konzept vor, welches der Landesvorstand gebilligt habe, berichtet die „Rheinische Post“ (Donnerstag), der das Konzept nach eigenen Angaben vorliegt.

Der SPD-Vorstand auf Bundesebene will am 24. Juni das Verfahren für die Neuwahl der Spitze festlegen. Nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles führen übergangsweise die drei Vize-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei. Alle drei wollen aber nicht an die Parteispitze.