Kirche Rheinischer Präses warnt vor AfD: „Schürt Ängste und Hass“

Der Präses wies auf die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hin sowie auf die Europawahl und die Wahlen in den USA. „Wir haben in Deutschland, in Europa und weltweit starke demokratiefeindliche Kräfte“, sagte er. Die in drei Bundesländern vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertete AfD sei ein Sammelbecken für Demokratiefeinde. Bundesweit gilt die AfD als Verdachtsfall. Die Partei befindet sich seit Monaten in einem Umfragehoch.