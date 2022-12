Bewegung im Alltag : Studie: Die bewegungsfaulsten Deutschen leben in Rheinland-Pfalz

Foto: dpa/Felix Kästle

Fahrradfahren, spazieren gehen, Sport machen. Dreiviertel der Rheinland-Pfälzer bewegen sich weniger als eine Stunde am Tag. Warum uns vor allem Home Office zu Couch-Kartoffeln macht und was die beliebtesten Ausreden sind.

Bewegung ist gesund für den Körper, hilft bei Stress und steigert das Wohlbefinden. Schon einfache, aber regelmäßige Aktivitäten können dabei einen großen Unterschied machen. Egal ob mit dem Rad zur Arbeit, statt dem Auto, Treppe statt Fahrstuhl oder ein Spaziergang statt der nächsten Folge vorm Fernseher. Wer sich regelmäßig bewegt ist fitter und beugt gleichzeitig Krankheiten vor. Eine neue Forsaumfrage zeigt jedoch: Nirgends in Deutschland bewegen sich die Menschen so wenig, wie in Rheinland-Pfalz.

Eine Studie im Auftrag der Techniker Krankenkasse zeigt: Nur 37 Prozent der Deutschen bewegen sich aktiv täglich mehr als eine Stunde am Tag. Doch dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während im Norden die Menschen in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sich noch am häufigsten in Bewegung setzen, bilden die Bundesländer im Süd-Westen mit dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen das Schlusslicht. Nur jeder 4. Rheinland-Pfälzer bewegt sich mehr als eine Stunde am Tag aktiv. Gleiches gilt auch beim Thema Sport.

Die häufigsten Ausreden der Bewegungsmuffel

Laut der Umfrage sind die Gründe, warum die meisten Menschen nur schwer in Bewegung kommen, vielfältig. Auf Platz eins der Ausreden fällt laut Studie, dass zu weite Entfernungen Fußwege oder die Nutzung des Fahrrads ausschließen. Eine Begründung, die zumindest in Eifel und Hunsrück plausibel klingt. Etwa die Hälfte der Befragten sagt, keine Zeit für Sport, Spaziergänge oder anderweitige Bewegung zu haben. Etwa jeder dritte gibt an, wegen körperlichen Einschränkungen, Erkrankungen oder Übergewicht seine Bewegung einzuschränken. Bei einem Viertel der Befragten scheitert es nach eigener Aussage an der Motivation.

Die Cororna-Pandemie als Bewegungshämmer

Die Lockdowns während der Corona-Pandemie haben nicht nur das öffentliche Leben eingeschränkt. Auch die Bewegung vieler Menschen hat durch Homeoffice und geschlossene Sportangebote abgenommen. Bundesweit gibt mehr als ein Viertel der Befragten rückblickend an, sich während der Coronazeit weniger bewegt zu haben. Gleichzeitig sind vor allem junge Menschen unter 39-Jahren aktiver geworden als vorher.

Bewegungsfalle Bürojob

42 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten laut Forsaumfrage im Sitzen, in Städten sogar deutlich mehr. Das schränkt nicht nur die tägliche Bewegung ein, sondern schadet auch dem Rücken. Ein Effekt, der bei vielen durchs Home Office noch verstärkt wird. Mehr als die Hälfte der Befragten, die im Home Office arbeiten, gab an, sich bei der Arbeit zuhause noch viel weniger zu bewegen. Das fängt laut Studie oft schon beim Weg zur Arbeit an. Aber die Umfrage zeigt auch: Rückenbeschwerden nehmen im Home Office kaum zu. Wo man sich den Rücken ruiniert, spielt daher also keine große Rolle.

Trotz Home Office fit bleiben